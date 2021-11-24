Нарьян-Мар, , 23:43 — REGNUM В Ненецком автономном округе многодетные семьи будут получать по девять тысяч на каждого ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, единовременная выплата будет компенсировать родителям затраты, связанные с приобретением школьных товаров к новому учебному году.

Школьники

Обратиться за компенсационной выплатой могут многодетные семьи НАО, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, cогласно подсчётам Росстата, в 2021 году сборы в школу мальчика в среднем по России обошлись в 19 575 рублей 51 копейку, девочки — 24 123 рубля 53 копейки.