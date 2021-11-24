Анкара, , 23:34 — REGNUM В Стамбуле несколько десятков участников акции протеста против экономической политики правительства Турции задержаны полицейскими, сообщает 24 ноября The Associated Press.

Стамбул. Турция Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Протестующие выражали несогласие с мерами правительства, спровоцировавшими, по их мнению, рост цен.

По данным агентства, полицейскими задержаны свыше 30 человек.

Уточняется, что данная акция проходила в стамбульском районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Участники скандировали лозунги, призывающие к отставке правительства и президента Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября в городах Турции из-за обрушения курса турецкой лиры происходят митинги и акции протеста. Турецкие силовики уже заявили о возбуждении уголовных дел за призывы к беспорядкам.

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