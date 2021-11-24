Донецк, 24 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. О повреждении украинской миной очистных сооружений у посёлка Ясное в пригороде Докучаевска (ДНР) сообщает 24 ноября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что повреждение получила кровля станции очистных сооружений. Обстрел ВСУ осуществили в 17:30 мск из населённого пункта Тарамчук.

Стрельбу по ДНР украинские боевики вели из миномёта калибра 120 мм, выпустив один боеприпас.

Кроме того, ВСУ в 16:27 мск обстреляли район поселка Железная Балка на окраине Горловки. Боевики применили гранатомёты (24 выстрела из СПГ и 45 — из АГС), вооружение БМП-2 и крупнокалиберный пулемёт.