Нарьян-Мар, 24 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Руслайн» возобновит авиарейсы по маршруту Нарьян-Мар — Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

InalInalov Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Авиасообщение между городами будет открыто дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость перелёта в одну сторону с учётом всех сборов авиакомпании составит 4 тысячи рублей без багажа и 5 тысяч рублей с багажом.

Справка:

Авиакомпания «РусЛайн» основана в 1997 году. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 65 городов России. Авиакомпания базируется в московском аэропорту «Внуково».