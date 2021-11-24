Москва, , 23:40 — REGNUM Причина угроз Газпрома — неуплата Молдавией долгов по уже осуществленным поставкам. Об этом 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

«Не думаю, что Газпром прекратит поставки в Молдавию», — заявил эксперт.

«Причину Газпром обозначил — невыплата транша по продлённому контракту», — заявил политолог.

«Такое уже было — и с Украиной, и с Белоруссией. Это характерно для отношений Газпрома со странами, с которыми у него есть споры и конфликты», — отметил Белогорьев.

Напомним, что представитель Газпрома Сергей Куприянов 22 ноября предупредил руководство Молдавии о прекращении поставок газа в течение 48 часов в случае непогашения Молдавией накопившейся задолженности по уже осуществленным поставкам. В настоящий момент Газпром в виде исключения не стал прекращать поставки газа Молдавии.