Сыктывкар, 24 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был обнаружен у 22 человек, прошедших вакцинацию от инфекции. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Phil.cdc.gov Модель коронавируса

«Из общего числа заболевших — 22 привитые, 90% из них переносят болезнь в легкой форме», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми в Коми от ковида скончались 26 человек, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2243 жителя республики.