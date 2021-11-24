Токио, , 23:08 — REGNUM Bandai Namco анонсировала закрытое бета-тестирование онлайн-игры Dragon Ball: The Breakers на основе аниме-франшизы «Драконий жемчуг». Об этом 24 ноября сообщает портал Wccftech.

Онлайн-игра Dragon Ball: The Breakers Скриншот с YouTube

Бета-тесты пройдут на платформе ПК в сервисе Steam 3 и 4 декабря 2021 года, принять участие в тестировании смогут жители США, ЕС и Японии, регистрация открыта на странице проекта. Разработчики выложили в сеть новый трейлер игры, в котором рассказали о её механиках.

Напомним, Dragon Ball: The Breakers будет представлять собой ассиметричную (один участник противостоит группе других) кооперативную игру, в которой команда геймеров под названием «выжившие» будет сражаться с игроком, который выступит в роли «рейдера» — злодея из «Драконьего жемчуга», который обладает суперсилами.

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