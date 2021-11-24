Братислава, 24 ноября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации вводится в Словакии с завтрашнего дня — 25 ноября, передаёт 24 ноября «Словацкое радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Карантин

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Словацкий премьер-министр Эдуард Хегер объявил, что режим ЧС будет действовать 90 дней. Кроме того, в стране две недели будет действовать локдаун.

Это означает, что ночью нельзя будет покидать свои дома, в республике отменяются на эти полмесяца массовые мероприятия, закрываются точки общепита. Работать будут только магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости.