Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Netflix снимет полнометражный фильм о виртуальной музыкальной группе Gorillaz. Об этом 24 ноября сообщает портал Comicbook.

Netflix (сс) Stock Catalog

В недавнем интервью участник группы Дэймон Албарн не только сказал, что потоковый сервис дал «зелёный свет» проекту, но и сообщил, что в настоящее время Gorillaz активно над ним работает.

Напомним, Gorillaz была основана в 1998 году. Бывшими и текущими участниками виртуального коллектива, за которым стоят реальные музыканты, являются персонажи, каждый из которых имеет свою историю. Один из экс-членов Gorillaz (Эйс) является персонажем анимационного сериала «Суперкрошки» (The Powerpuff Girls) канала Cartoon Network.

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