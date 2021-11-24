Москва, , 22:54 — REGNUM Рост цен на уголь на внутреннем рынке, зафиксированный в России в октябре, обусловлен общим подорожанием угольной продукции на мировых рынках. Об этом заявили 24 октября в пресс-службе Минэнерго.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве отметили, что спрос на уголь в мире начал расти осенью 2020 года и «подогревался» аномальными погодными условиями, которые привели к увеличению расходов на электроэнергию в Азии и в Северном полушарии.

Восстановление производства угля после напряжённых месяцев привело к недостатку предложения на рынке, что отразилось на динамике цен, пояснили в Минэнерго.

«Рынок коксующегося угля начал восстановление с весны 2021 года. По итогам десяти месяцев бенчмарк на коксующийся уголь премиум-класса на условиях FOB Австралия в конце октября превысил уровень в $401 за тонну. Драйвером роста послужило оживление экономики и металлургического сектора», — указали также в министерстве.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил о росте цен для внутреннего рынка на отдельные категории продукции в сфере добычи полезных ископаемых. В частности, по данным ведомства, коксующийся уголь в октябре подорожал на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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