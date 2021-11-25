25 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 00:08 — REGNUM Пентагон объявил о создании новой целевой группы, изучающей сообщения об НЛО в секретных зонах. Работа группы будет контролироваться как военными, так и разведывательными службами. Заявление последовало за публикацией в июне доклада, который, однако, не предоставил объяснений насчет 143 сообщений о наблюдении странных явлений военными летчиками и другими лицами за последние два десятилетия.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчет разочаровал некоторых представителей разведывательного сообщества и подстегнул теорию о том, что за необъяснимыми явлениями стоят пришельцы из космоса. Однако данную теорию мало кто в правительстве США воспринимает всерьез.

Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны, сообщила, что новая группа будет называться «группой по идентификации воздушных объектов и синхронизации управления» и будет курироваться исполнительным советом, в состав которого войдут заместитель министра обороны по разведке, директор объединенного штаба и высокопоставленные чиновники из управления директора национальной разведки.

Кэтлин Хикс

Американские пользователи Twitter Бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Всё, что летает вокруг под видом НЛО, управляется военными США, и они это знают. Хорошая попытка, Пентагон», — отмечает @askmikepalumbo.

«Конечно, как и множество объектов, снятых на видео, которые разгоняются от 0 до 4500 миль в час за полсекунды, создавая невероятные ускорения, которые превратят любого человека в волосатый молочный коктейль», — отвечает @ClaudeTadolti.

«Диалог восторженного верующего и рационального скептика», — описывает предыдущие комментарии @foeaelwood.

«Самое время вспомнить о поправке Гиллибранда, которая призывает к более широкому доступу и прозрачности в этом вопросе», — напоминает @MusicAndTruth.

«Вместо этого им следует создать группу для предоставления бесплатного медицинского обслуживания всем в этой стране», — считает @pcoff4real.

«НЛО не угрожают нам. Если бы это было так, мы бы все уже давно исчезли», — считает @JohnCantwell13.

НЛО Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США

«Многие из циничных комментариев по этой теме свидетельствуют о том, что люди любят быть гадкими, когда они ничего не понимают. Но это происходит в результате того, что они не имеют доступа к той же секретной информации, что и руководство», — указывает @MusicAndTruth.

«Как насчет расследования очень реальной угрозы возрождения фашизма в нашей стране», — пишет @annepearl1.

«Очередная новая группа и очередное увеличение расходов на $4 трлн, в то время как народ продолжает страдать от бедности», — негодует @Edward44887654.

«Снова пытаются нас отвлечь», — комментирует @a36180557.

«Совсем недавно я видел маленькую темно-фиолетовую сферу. Я видел белый шар, в котором были маленькие частички света, которые взрывались, как фейерверки, когда они распространялись и освещали комнату. Потом она исчезла. Это форма света», — делится @RayCombs16.

«Ооо… посмотрите сюда все… давайте заставим вас беспокоиться об НЛО, вместо того, чтобы беспокоиться о реальных свободах, которые мы отнимаем у вас каждый день», — пишет @therealmissjo от лица правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа американский телеведущий Такер Карлсон представил новые сведения об активности НЛО. Он рассказал об отчете национальной разведки США, где указывалось около 150 случаев необъяснимых столкновений с неопознанными летающими объектами.