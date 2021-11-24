Москва, , 22:48 — REGNUM 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» одержал минимальную победу над «Наполи» благодаря дублю Александра Соболева (3' пенальти, 28' Виктор Мозес). Автор голевой передачи Виктор Мозес на 83-й минуте встречи получил повреждение и был заменен на Николая Рассказова. После матча главный тренер «красно-белых» Руи Виторя сообщил, что Мозес получил травму ноги, однако должен быстро от нее восстановиться и вернуться в строй.

Виктор Мозес Www.chelseafc.com

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участи в девятнадцати матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас.

Виктор Мозес пополнил состав «Спартака» 15 октября 2020 года, перейдя из лондонского «Челси» на правах аренды. В июле 2021 года «красно-белые» выкупили нигерийского полузащитника за 5 миллионов евро.