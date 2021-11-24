Москва, 15 июня, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Рубль 15 июня продолжает торговаться в узком диапазоне, ожидая заседания Центробанка России. На этом заседании ЦБ РФ может пойти на снижения ставки, что окажет давление на национальную валюту. В этом случае ближайшими целями движения будут выступать отметки 62.90 — 63.40 руб. за доллар. И только их преодоление откроет дорогу к уровню выше 64 рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

«Решение ФРС США поднять ставку, и сигналы о том, что в 2018 году будет четыре раунда повышения, а не три, как планировалось ранее, оказывают поддержку доллару и дают поводы для роста в среднесрочной перспективе», — отметила эксперт.

Торговая война с Китаем, и решение Трампа все-таки обложить китайский импорт тарифами на сумму 50 млрд долларов также давят на рисковые активы. Поддержку рублю может оказать решение ЦБ РФ оставить ставку без изменений. Цель укрепления — район 61,70 руб. за доллар.

«Вполне вероятно, что пара USD/RUR продолжит торговаться в узком диапазоне до 22 июня, когда состоится заседание ОПЕК в Вене, так как динамика цен на нефть остается самым ключевым фактором риска для рубля», — считает Прохорова.

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