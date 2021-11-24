Вашингтон, 24 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Эндрю Гарфилду показали ролик-сюрприз, который записали актёры сериала «Кобра Кай». Видео было опубликовано 24 ноября на YouTube-канале Netflix Film Club.

Cristian Bortes Человек-паук

В ряде интервью Гарфилд упомянул, что ему очень нравится это шоу. Актёры сериала, в числе которых Ральф Мачио, Уильям Забка, Мэри Маусер, Пейтон Лист и Джейкоб Бертран, решили ответить на его заявления и записали приветственный ролик. Отметим, что Гарфилд был очень удивлён и, как написал автор портала Screen Rant, «чуть не заплакал от удивления».

Напомним, Эндрю Гарфилд исполнил роль Человека-паука в кинокомиксах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Фанаты надеются, что актёр появится в будущей картине расширенной киновселенной Marvel «Человек-паук: Нет пути домой».