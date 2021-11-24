Москва, , 22:44 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 16 декабря планирует обсудить в первом чтении пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, это следует из обновленной редакции календаря обсуждения законопроектов на декабрь.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Совет Думы принял решение по проведению дополнительных пленарных заседаний в декабре по средам, одновременно принято решение о том, что Госдума проведет последнее заседание 22 декабря.

Пакет проектов законов о введении QR-кодов вызвал широкий общественный резонанс. Совет Думы 15 ноября определил 30-дневный срок рассылки инициатив для обсуждения в регионах, срок, когда субъекты РФ должны представить свои отзывы определен в 30 дней.

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