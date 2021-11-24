Вашингтон, 24 ноября 2021, 22:43 — REGNUM Санкции может ввести Совбез ООН в отношении тех, кто попытается вмешаться в президентские выборы, которые в Ливии должны пройти через месяц.
Об этом заявил 24 ноября на заседании СБ ООН американский постпред Джеффри де Лаурентис. Он уточнил, что санкции могут быть введены «против любого ливийца или граждан других стран, препятствующих выборам или занимающихся их подрывом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Ливии закончилась регистрация кандидатов в президенты. Выборы пройдут 24 декабря.
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