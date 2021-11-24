Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Санкции может ввести Совбез ООН в отношении тех, кто попытается вмешаться в президентские выборы, которые в Ливии должны пройти через месяц.

Совбез ООН Un.org

Об этом заявил 24 ноября на заседании СБ ООН американский постпред Джеффри де Лаурентис. Он уточнил, что санкции могут быть введены «против любого ливийца или граждан других стран, препятствующих выборам или занимающихся их подрывом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Ливии закончилась регистрация кандидатов в президенты. Выборы пройдут 24 декабря.

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