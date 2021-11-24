Москва, 24 ноября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Перебои с поставками электроэнергии из Белоруссии на Украину связаны с желанием украинской стороны отказаться от синхронизации с системами Белоруссии и России и подключиться к европейской системе. Об этом 24 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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«Весной Украина сама запретила импорт электроэнергии из Белоруссии», — заявил эксперт.

«Украина мотивировала это тем, что она хочет уходить от синхронного режима работы энергосистемы с Россией и Белоруссией, чтобы перейти к синхронизации с европейской системойENTSO-E», — заявил политолог.

«Так что вопросы здесь нужно предъявлять скорее украинской стороне, а не к белорусской» — резюмировал политолог.

Напомним, что на Украине ввели запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, но после наступления энергетического кризиса Украина сама запросила у Белоруссии помощь в поставках электроэнергии.