Милан, Италия, , 22:40 — REGNUM 24 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над донецким «Шахтером» со счетом 2:0. Оба мяча на 61-й и 67-й минутах встречи забил таранный форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. Об этом сообщил корреспондент

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственную желтую карточку на 49-й минуте получил 21-летний бразильский защитник гостей Витао. На матче работала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Ханданович, Бастони, Шкриниар, Раноккья, Дармиан (Д'Амброзио, 79'), Барелла (Видаль, 78'), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86'), Перишич (Димарко, 86'), Мартинес (Корреа, 68'), Джеко.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко (Антонио, 46'), Майкон, Тете (Марлос, 80'), Виктор (Бондаренко, 73'), Соломон, Фернандо (Мудрик, 80').

Статистика матча («Интер"/ «Шахтер»)

Удары 21/7

Удары в створ 10/2

Владение 41%/59%

Угловые 8/3

Нарушения 10/12

«Интер», одержав третью победу в группе и набрав девять очков, временно поднялся на первую позицию. «Шахтер» с одним очком остался на последней строчке.