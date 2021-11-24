Стокгольм, , 22:48 — REGNUM Похоже, что сегодня, 24 ноября, левые силы в шведской политике испытали серьезное поражение — пока «Социал-демократы» боролись за назначение своего лидера Магдалену Андерссон на пост премьер-министра, правая оппозиция добилась принятия своего бюджета, после чего Андерссон ушла в отставку, так и не успев вступить в должность. Однако даже в такой драматичной ситуации «Шведские демократы» решили потроллить или поиздеваться над партией «Центристов» и ее лидером в своем Twitter-аккаунте.

Шведские демократы. Логотип

Напомним, утром 24 ноября «Центристы» сообщили, что поддержат Андерссон, но не проголосуют за ее бюджет, после чего в риксдаге относительным большинством был одобрен бюджет оппозиции, составленный «Умеренными», «Христианскими демократами и «Шведскими демократами».

Позиция «Центристов» на протяжении многих лет заключалась в том, чтобы не допустить до правительственных коридоров «Шведских демократов» и сделать все, чтобы партия не заполучила реальной возможности влиять на политику в исполнительной власти.

Парадоксально, но сегодняшнее решение лидера «Центристов» Анни Лёф привело к тому, что Швеция будет управляться согласно бюджету, разработанному в том числе и «Шведскими демократами». Их ответ в Twitter на официальной странице партии не заставил себя ждать:

«Спасибо тебе Анни Лёф за то, что позволила принять наш бюджет! 😉».

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