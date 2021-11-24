Лондон, 24 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии по футболу Бен Чилуэлл рискует пропустить остаток сезона из-за серьезной травмы, полученной вчера в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с туринским «Ювентусом» (4:0). Есть вероятность, что футболист получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом 24 ноября сообщило издание The Telegraph.

S. Plaine Бен Чилуэлл

В текущем сезоне Бен Чилуэлл принял участие в двенадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Футболист считается одним из лучших латералей в мире.

Чилуэлл перешел в «Челси» 26 августа 2020 года из «Лестер Сити» за 50,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.