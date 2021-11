Глазго, Великобритания, , 22:32 — REGNUM Шотландская инди-рок группа The Snuts вернулась с новым синглом «Burn The Empire», об этом информирует портал NME.

Музыка

Новый трек это первый материал шотландской группы с тех пор, как их дебютный альбом «W.L.» побил запись певицы Деми Ловато «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», опередив ее в чартах и заняв первое место в британском чарте в апреле.

Говоря о новом треке, фронтмен Джек Кокрейн сказал: «Я хотел, чтобы слово «империя» было открытым, почти риторическим для того, что подразумевается как угнетающий фактор в нашем мире Мы были вынуждены противостоять негативному воздействию крупных корпораций на жизнь современного человека. Мы все понимаем, что эти компании действуют безжалостно и неэтично во имя прибыли. Я думаю, что молодое поколение всегда стремилось к более справедливому и равноправному обществу, и именно голоса стариков, недовольства пытаются подавить это. Мы верим, что в 2022 году не будет места фашизму или угнетению любого рода, и мы должны сжечь империю, которая это представляет».