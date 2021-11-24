Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Игра Teardown независимой студии Tuxedo Labs получит вторую часть в виде бесплатного обновления. Об этом 24 ноября сообщил портал GamesRadar.

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Разработчики выложили в сеть трейлер и в описании ролика назвали новую дату релиза продолжения игры. Поклонники Teardown смогут получить к нему доступ 2 декабря 2021 года. В ролике, в частности, показаны новые локации и противники.

Напомним, релиз Teardown состоялся 29 октября 2020 года. Игра выполнена в жанрах «песочницы», головоломки и экшна. Особенностью проекта является то, что в игре есть полностью разрушаемые локации. Реализацией проекта руководит геймдизайнер Дэннис Густафссон.

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