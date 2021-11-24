Женева, Швейцария, 24 ноября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 662 163 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7682 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 24 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 258 164 425 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 166 192 случая смерти от заболевания.

Накануне ВОЗ сообщала о 436 031 выявленном инфицированном и 6433 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.