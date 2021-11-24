Москва, 24 ноября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Как публикующий ложную информацию пометил Instagram аккаунт Марии Шукшиной.

StockSnap Instagram

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"Вы уверены, что хотите подписаться на shukshina_maria?» — следует вопрос при попытке подписаться на аккаунт.

В сообщении Instagram также говорится, что аккаунт Шукшиной «неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шукшина в своём аккаунте в Instagram выступает против принудительной вакцинации. 24 ноября она ответила на «письмо врачей», пригласивших так называемых антиваксеров посетить «красную зону» и морги.