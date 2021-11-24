Москва, 24 ноября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. 24 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) сообщил, что дисквалификация 24-летнего центрального защитника московского «Локомотива» Мурило Серкейры, полученная 20 ноября в матче с грозненским «Ахматом», была отменена. Футболист сможет сыграть в следующем туре Тинькофф Российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Панюков и Мурило Серкейра

20 ноября в последнем матча первого круга чемпионата России «Локомотив» потерпел поражение от «Ахмата» со счетом 1:2. Мурило Серкейра был удален с поля на 35-й минуте после прямой красной карточки.

В текущем сезоне Мурило принял участие в семи матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с ЦСКА.

«Локомотив» подписал Мурило 1 июля 2019 из «Крузейро». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение бразильского футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.