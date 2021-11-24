Брюссель, 24 ноября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В ЕС временно отключили центральные серверы онлайн-игры New World из-за того, что на счётах некоторых игроков появились внушительные суммы. Об этом 24 ноября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube New World

Отмечается, что геймеры получили внутриигровую валюту в рамках компенсации, которую авторы игры пообещали после того, как выяснилось, что недобросовестные игроки придумали, как дублировать предметы. На форуме игры появились сообщения о том, что на счетах ряда геймеров появилось от 100 тыс. до 300 тыс. единиц валюты.

Сначала один из модераторов поздравил игроков, однако позже менеджер сообщества объявил, что работа серверов New World будет приостановлена, пока разработчики не разберутся в произошедшем.

Напомним, студия Amazon Games несколько раз ставила «на паузу» экономику New World из-за возникших проблем. Релиз игры состоялся 28 сентября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы игры могут готовиться к зимнему фестивалю.