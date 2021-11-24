Лидс, Великобритания, 24 ноября 2021, 22:17 — REGNUM Рок-группа из Лидса Yard Act выпустила «Payday», третий сингл из их предстоящего дебютного альбома «The Overload». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка
Музыка
(сс) Eric Nopanen

«Payday» — третий сингл, который выйдет на их дебютном альбоме, после ранее выпущенных «Land Of The Blind» в прошлом месяце и сентябрьского сингла «The Overload». Группа в своей шутливой манере написала об этом релизе в своем Твиттере: «Если бы только понедельник был «днем зарплаты». Что это был бы за мир. Но, увы, это не день зарплаты, мир все еще холодное, суровое место, но мы рады представить 3-й трек, который войдет в наш дебютный альбом».

«The Overload» станет первой коллекцией треков Yard Act с момента выхода их февральского мини-альбом «Dark Days». Альбом выйдет на лейбле Zen F.C. 21 января 2022 года.