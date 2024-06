Лидс, Великобритания, 24 ноября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Рок-группа из Лидса Yard Act выпустила «Payday», третий сингл из их предстоящего дебютного альбома «The Overload». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Payday» — третий сингл, который выйдет на их дебютном альбоме, после ранее выпущенных «Land Of The Blind» в прошлом месяце и сентябрьского сингла «The Overload». Группа в своей шутливой манере написала об этом релизе в своем Твиттере: «Если бы только понедельник был «днем зарплаты». Что это был бы за мир. Но, увы, это не день зарплаты, мир все еще холодное, суровое место, но мы рады представить 3-й трек, который войдет в наш дебютный альбом».

«The Overload» станет первой коллекцией треков Yard Act с момента выхода их февральского мини-альбом «Dark Days». Альбом выйдет на лейбле Zen F.C. 21 января 2022 года.