Манчестер, Великобритания, 24 ноября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Италии по футболу и экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед». Об этом 24 ноября сообщил немецкий журналист Кристиан Фальк (издание Bild).

Вячеслав Евдокимов Роберто Манчини

Под руководством Роберто Манчини сборная Италии стала победителем прошедшего Чемпионата Европы 2020. В финале итальянцы обыграли англичан в серии пенальти со счетом 3:2.

С 20 ноября должность временно исполняющего обязанности главного тренера «манкунианцев» занимает экс-игрок «красных дьяволов» Майкл Каррик. Предыдущий тренер Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку после поражения команды от «Уофорда» со счетом 1:4.