Прага, , 22:04 — REGNUM Чешский президент Милош Земан, который завтра, 25 ноября, выйдет из больницы после длительного лечения, был в октябре госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, он мог умереть, если бы не врачи, пишет 24 ноября Mladá fronta DNES.

Милош Земан Kremlin.ru

Как рассказал глава консилиума, занимавшегося лечением Земана, Томаш Зима, теперь глава государства может работать: его состояние здоровья позволяет трудиться на своём посту. Врач добавил, что специалисты продолжат наблюдение за состоянием Земана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан провёл в Центральном военном госпитале в Праге 46 дней. После выписки он будет работать в своей резиденции в Ланях недалеко от Праги.

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