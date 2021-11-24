Прага, 24 ноября 2021, 22:04 — REGNUM Чешский президент Милош Земан, который завтра, 25 ноября, выйдет из больницы после длительного лечения, был в октябре госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, он мог умереть, если бы не врачи, пишет 24 ноября Mladá fronta DNES.
Как рассказал глава консилиума, занимавшегося лечением Земана, Томаш Зима, теперь глава государства может работать: его состояние здоровья позволяет трудиться на своём посту. Врач добавил, что специалисты продолжат наблюдение за состоянием Земана.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан провёл в Центральном военном госпитале в Праге 46 дней. После выписки он будет работать в своей резиденции в Ланях недалеко от Праги.
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