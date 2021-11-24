Мадрид, 24 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, мадридское «Атлетико» сыграет с «Миланом». Матч предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» (расстановка 3−5-2): Ян Облак — Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Марио Эрмосо Кансеко — Маркос Льоренте, Коке, Родриго Де Пауль, Янник Феррейра Карраско, Тома Лемар — Луис Суарес, Антуан Гризманн.

«Милан» (расстановка 4−3-3): Чиприан Тэтэрушану — Пьер Калюлю, Алессио Ррманьоли, Симон Кьер, Тео Эрнандес — Сандро Тонали, Раде Крунич, Франк Кессье — Браим Диас, Алексис Салемакерс, Оливье Жиру.

Прошлый матч «Милана» с «Атлетико» завершился волевой победой «матрасников» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе испанской команды отметились Антуан Гризманн (84', Ренан Лоди) и Луис Суарес (90+7', пенальти).