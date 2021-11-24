Токио, , 22:02 — REGNUM Режиссёр Dark Souls Хидетака Миядзаки прокомментировал новость о том, что ролевая экшн-игра получила премию Golden Joystick Awards в номинации «Лучшая игра в истории». Публикация была размещена 24 ноября на twitter-странице Denfaminicogame.

Игра

Геймдизайнер написал, что всё ещё не может поверить в то, что его игра получила такую награду и отметил, что для него это большая честь. Он поблагодарил всех, кто участвовал в разработке Dark Souls, в т.ч. студию From Software и издателя Bandai Namco Entertainment. Миядзаки подчеркнул, что прежде всего благодарен геймерам, которые поддерживали проект.

«В то время сотрудники, которые присоединились к FromSoftware в качестве новичков и начали карьеру как авторы Dark Souls, сейчас растут и становятся ядром последнего проекта — Elden Ring. В этом смысле сейчас я был глубоко тронут этой наградой», — заявил Миядзаки.

https://twitter.com/denfaminicogame/status/1463353118213959680

Напомним, релиз оригинальной Dark Souls состоялся на PlayStation 3 и Xbox 360 22 сентября 2011 года. В 2018 году вышел её ремастер (версия игры с улучшенной графикой и новыми функциями).

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