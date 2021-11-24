Лондон, 24 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Британский электронный музыкант Mura Masa анонсировал новый сингл под названием «2gether», который выйдет позже на этой неделе, и сообщил, что будет публиковать фрагменты своего предстоящего альбома в социальной сети TikTok.

Музыка

Хотя Mura Masa не выпускал новый материал с момента выхода прошлогоднего альбома «R.Y.C» (Raw Youth Collage), он был занят сотрудничеством с такими музыкантами, как PinkPantheress, Alice Longyu Gao и Himera. Накануне он подтвердил, что на этой неделе выйдет новый сингл под названием «2gether».

https://www.instagram.com/p/CWlkQMDLozZ/

Mura Masa поделился коротким клипом своего сингла «2gether», а также сообщил, что он будет «публиковать вырезки из альбомов и видеоролики» через свой TikTok.