Манчестер, Великобритания, 24 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. 24 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится центральный матч предпоследнего пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Рияд Марез, Рахим Стерлинг.

«Пари Сен-Жермен»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Алессандро Джаллатини | Фабиано Прети.

На данный момент «Манчестер Сити», набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Пари Сен-Жермен» с восемью очками идет одной позицией ниже.