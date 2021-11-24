Рим, 24 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. С 1 декабря 2021 года все граждане Италии старше 18 лет смогут сделать третью прививку от коронавируса, сообщил в среду, 24 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Вакцинация третьей дозой продолжается уже несколько недель, но ранее возможность сделать такую прививку была только у врачей и граждан старше 40 лет.

Также Сперанца сообщил, что с декабря третью прививку можно будет делать не через шесть, а уже через пять месяцев после второй.

По данным на24ноября, в Италии умерли133 415человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на85(днем ранее — на83). Число подтвержденных носителей выросло на12 448(днем ранее — на10 047). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 954 585— более8% населения страны. В настоящее время заражены159 317человек (на4807больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 500 931человек — 75,55% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших: те, кто регулярно сдают тесты, лишатся части возможностей (в том числе — права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).