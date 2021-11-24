24 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Так называемое Косово может стать членом ООН только если Россия поддержит соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, достигнутое при посредничестве Запада. Значит ли это, что судьба Косово, а значит и Сербии, теперь находится в руках России?

Дамир Маринович, , 23:05 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным увеличение поставок газа в республику. Встреча лидеров двух стран должна состояться 25 ноября. «Я сказал, что я еду в Москву и вернусь оттуда, как говорит наш народ, или как полковник, или как покойник», — заявил Вучич 17 ноября в его обычной патетической манере. Посмотрим, вернется ли он полковником или покойником, однако ясно, что часть разговора с Путиным обязательно будет касаться проблемы оккупированной сербской провинции Косово и Метохии.

Сборник статей «Косово, Сербия и Россия»

Это будет первая личная встреча Путина и Вучича за последние три года.

Мы можем только предположить, что разговор в Кремле о Косово и Метохии будет похож на тот, который уже состоялся 2 октября 2018 года во время визита Вучича в Россию. Причудливые подробности этой встречи были также описаны российскими СМИ. Было отмечено, что Вучич тогда пытался убедить российского президента не накладывать вето на членство так называемой Республики Косово в ООН при условии достижения им «компромиссного» решения с албанской стороной.

Официальная карта СР Югославии (жёлтым выделено Косово) Cartographer of the United Nations

Однако решение Вучича не представляет собой компромисс ни по форме, ни по существу. Компромисс значит, что Сербия согласится на то, чтобы так называемая Республика Косово стала полноправным членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Вторая фаза плана будет включать «демаркацию». Сербия получит несколько деревень на севере Косово и Метохии, в то время как албанские оккупанты в Косово присоединят к себе два или три муниципалитета, которые находятся в центральной Сербии. Таким образом, так называемая Республика Косово становится де-юре международно признанным государством. В данном случае понятие «компромисс» означает обмен собственной территории на собственную территорию! Шокирующая просьба Вучича не встретила понимания у Путина.

Это был уникальный случай не только в истории Сербии, но и во всей истории межгосударственных отношений и дипломатической практики. Действительно, когда ещё президент одного государства просил президента другого государства признать часть своей территории независимой? Другими словами, президент одной страны умоляет президента другой страны не создавать проблемы, касающейся захвата его собственной территории, которую он обязан защищать в соответствии с конституцией. Такой предательский прецедент в истории международных отношений непременно войдет в учебники дипломатической истории и практики.

Вучич не отрицает, что он хочет достичь «исторического компромисса», и что резолюция 1244 ООН по Косово и Метохии является «трудным документом для Сербии». Однако сама Резолюция является единственным соответствующим международным документом, принятым по соглашению с 1999 года по сегодняшний день, в котором прямо говорится, что Косово и Метохия являются частью Сербии.

Этническая карта Балканского полуострова в конце XIX века Commons.wikimedia.org

Почему русские не должны быть большими сербами, чем сами сербы

В случае российской дилеммы относительно того, следует ли утверждать косовское решение Вучича, которое является ничем иным, как открытым предательством, важно отметить, что сербы не ждут, что русские будут большими сербами, чем они сами. Сербы ожидают только того, что русские будут русскими, и сосредоточатся лишь на своих, российских, краткосрочных и долгосрочных национальных интересах. Российские национальные интересы ни в коем случае не подразумевают прекращения действия резолюции 1244 ООН и международного признания Косово.

В конечном итоге, согласившись не накладывать вето на решение Совета Безопасности ООН в отношении признания режима лжегосударства Косова, Россия полностью потеряет влияние не только в Сербии, но и на всех Балканах.

Резолюция ООН 1244 в настоящее время является основой влияния России в Сербии и тонкой политической нитью, с помощью которой она может в какой-то степени удержать Сербию. Без этой резолюции «мягкая сила» России тоже будет сведена к минимуму. В этом случае русское влияние было бы сведено к некоему русофильскому настроению, к фольклорному представлению о славянском и православном братстве русского и сербского народов. Реальный же русский геополитический и экономический вес упал бы до нуля.

Что это на самом деле означает? Это значит, что Россия после более трёх веков присутствия на Балканском полуострове (со времени вручения грамоты Петром Великим сербскому епископу в Черногории в 1711 году, где царь обращался к балканским народам с предложением свергнуть турецкую власть) вольно или невольно перестает быть сколько-нибудь значимым игроком на геополитической карте Балкан. Готова ли Россия проглотить такое историческое поражение и унижение?

В случае полноценного признания Косово тут же вступит в НАТО. Сербия и Босния и Герцеговина, скорее всего, последуют за ним «в евроатлантическое светлое будущее». Таким образом, все государства на Балканах полностью войдут в евроатлантическое пространство, то есть попадут в американские лапы. В этом случае «черная дыра» в виде территории Сербии и БиГ будет закрыта, и Россия потеряет точки соприкосновения с государствами на Балканах, так же, как она потеряла влияние среди балтийских государств. В отличие от стран Прибалтики, которые не являются православными, большинство балканских государств таковыми являются. Таким образом, огромный потенциал взаимодействия между православными государствами на Балканах и крупнейшим и самым мощным православным государством в мире будет утрачен. В свете этих фактов поражение России на Балканах окажется ещё более трудным и болезненным.