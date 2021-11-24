Вашингтон, 24 ноября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В нескольких штатах США резко активизировались организованные группы грабителей магазинов, сообщает 24 ноября Axios.

Цитата из видео на YouTube Беспорядки в США. Мародеры грабят магазин

По мнению экспертов, это связано с приближением новогодних праздников.

В частности, по оценкам Национальной федерации розничной торговли, взрывной рост уровня преступности в такой период в среднем обходится розничным торговым сетям от $700 млн до $1 млрд в год.

Уточняется, что за последнюю неделю в США было зафиксировано сразу несколько случаев массовых ограблений.

Например, 22 ноября группа из 20 преступников разграбила люксовый универмаг Nordstrom в Лос-Анджелесе.

В тот же период в Сан-Франциско группы злоумышленников грабили магазины Louis Vuitton, Burberry и Bloomingdales. В Чикаго более 10 преступников разграбили магазин модных аксессуаров Louis Vuitton, нанеся ущерб в размере более $100 тыс.

Наиболее массовое нападение произошло в городе Уолнат-Крик, где около 80 человек приняли участие в грабеже магазина Nordstrom.

На этом фоне аптечная сеть Walgreens сообщила о закрытии пяти своих торговых точек в Сан-Франциско.