В Зарядье представят музыкальный проект, посвященный Александру Невскому
Москва, 24 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Духовно-просветительский музыкальный проект «Защитник — святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» будет представлен на сцене зала Зарядье в четверг, 25 ноября.
Проект реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
Партнеры проекта — Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения; компании «ЮНИПРО» и «Северсталь».
Организаторы — АНО «Страна Воскресения» и Фонд содействия возрождению Московского Синодального хора.
Информационный партнер — радио «Орфей».
Участники (расширенный состав): Московский Синодальный хор, оркестр VOCE ANIMA, Молодежный Синодальный хор, хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, хор «Возрождение» Центра «Радость».
Художественный руководитель — Заслуженный артист России Алексей Пузаков, дирижер — Михаил Котельников.
В рамках творческого события планируется исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», которая будет расширена в рамках второй части концерта до мировой антивоенной и духовной тематики сочинениями британского композитора Карла Дженкинса. Зрители услышат части произведений британского автора — «Месса мира» («Вооруженный человек»), «Стабат Матер» и «Реквием».
Монументальная программа музыкального вечера «Защитник — святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» представляет собой композицию музыки, слова и визуального ряда, раскрывающую понятия войны, мира, веры, любви к Отечеству, глубоких переживаний о судьбах мира, страдания, преодоления зла, стремления человеческой души к истине, гармонии и красоте.
Музыкальный вечер посвящен 300-летию Московского Синодального хора и предназначен для широкой аудитории: жители и гости столицы, зрители среднего возраста, молодежь, пенсионеры, музыкальные эксперты, любители истории, православные зрители.