Москва, 24 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Духовно-просветительский музыкальный проект «Защитник — святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» будет представлен на сцене зала Зарядье в четверг, 25 ноября.

Цитата из фильма «Александр Невский», СССР, 1938 г Александр Невский

Проект реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Партнеры проекта — Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения; компании «ЮНИПРО» и «Северсталь».

Организаторы — АНО «Страна Воскресения» и Фонд содействия возрождению Московского Синодального хора.

Информационный партнер — радио «Орфей».

Участники (расширенный состав): Московский Синодальный хор, оркестр VOCE ANIMA, Молодежный Синодальный хор, хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, хор «Возрождение» Центра «Радость».

Художественный руководитель — Заслуженный артист России Алексей Пузаков, дирижер — Михаил Котельников.

В рамках творческого события планируется исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский», которая будет расширена в рамках второй части концерта до мировой антивоенной и духовной тематики сочинениями британского композитора Карла Дженкинса. Зрители услышат части произведений британского автора — «Месса мира» («Вооруженный человек»), «Стабат Матер» и «Реквием».

Монументальная программа музыкального вечера «Защитник — святой благоверный князь Александр Невский: от Востока до Запада» представляет собой композицию музыки, слова и визуального ряда, раскрывающую понятия войны, мира, веры, любви к Отечеству, глубоких переживаний о судьбах мира, страдания, преодоления зла, стремления человеческой души к истине, гармонии и красоте.

«Великий благоверный князь Александр Невский был непобедимым полководцем своего времени. Но главным делом его жизни стало миротворчество. Подобно течению жизни Александра Невского, построена и драматургия концерта: от славных исторических побед на Неве и Чудском озере, к пониманию необходимости согласия и искусной дипломатии для достижения крепкого мира, во имя сохранения народа и истинной веры. Сегодня, в 2021 году, отмечая 800-летие святого благоверного Князя Александра Невского, мы понимаем, что свершённые им подвиги продолжают своё действие и в современном мире. Он призывает всех к изменению мыслей и чувств, дабы продлилась жизнь человечества на земле, а вместе с ней и подлинные ценности: Счастье, Красота и Любовь», — отмечают организаторы акции, — Проект носит кросс-культурную направленность. Через исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и произведений Карла Дженкинса в рамках одного вечера концерт говорит о духовных ценностях не только в России, но и в современном мире в целом. Сегодня особенно актуальна тема выстраивания новых мостов общения на языке христианской культуры и диалога, ведущего к объединению людей на основе мира, согласия и взаимопонимания».

Музыкальный вечер посвящен 300-летию Московского Синодального хора и предназначен для широкой аудитории: жители и гости столицы, зрители среднего возраста, молодежь, пенсионеры, музыкальные эксперты, любители истории, православные зрители.