Тирана, 24 ноября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3598 человек выявили 609 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране 10 пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 642. Об этом сообщило вечером 23 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 197 776 случаев заражения коронавирусом, 186 909 человек излечились, скончались 3063 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7804, из них около половины — 4138 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 159 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.