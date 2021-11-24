Витебск, Белоруссия, 24 ноября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В театре белорусского областного центра Витебска отменён спектакль «Ціль». Из-за отсутствия официальных разъяснений местная гражданская активистка Эльвира Мирсалимова предположила, что это произошло «вроде как из-за фразы «Жыве Фландрыя!» (как завуалированный лозунг «Жыве Беларусь» — аналог гитлеровского нацистского приветствия, использовавшийся белорусскими коллаборантами)».

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

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«Слушайте, ну ведь чётко же написано на афише: постановка Михася (Краснобаева), переклад — Алеся (Замкоускага). Чему удивляться-то? Всем в Витебске понятно, кто есть кто вот уже много лет. А чиновники удивляются, а БЕЛТА анонсирует (официальное информагентство Белоруссии — прим. ИА REGNUM), — продолжила Мирсалимова.

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«А витебское ТВ? Что нужно сказать в эфире нынешнему ведущему, бывшему (?) участнику русофобской организации «Мова нанова», который не только участвовал в акциях протеста против строительства Софийского собора, но и написал у себя «РПЦ изыди из нашей земли». Что ему такого нужно сказать, чтобы чиновники удивились? Да и клубы странные исторические при поддержке витебских чиновников открываются. Видимо, удивляться нужно нам, жителям русского Витебска», — констатировала Мирсалимова, рассуждая на тему лоббирования интересов национал-радикалов в витебской администрации.

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