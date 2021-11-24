Берлин, 24 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Студия Fishlabs Entertainment и компания Deep Silver выпустили новый трейлер будущей игры Chorus. Ролик был выложен 24 ноября на YouTube-канале портала IGN.

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Chorus будет представлять собой одиночную научно-фантастическую экшн-игру на космическую тематику, в которой геймерам предложат управлять истребителем. В центре повествования будет находиться «смертоносный воин», желающий уничтожить тёмный культ, который его создал.

Релиз игры состоится 3 декабря 2021 года на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5. Игра также появится в каталогах игровых сервисов Google Stadia и AmazonLuna.