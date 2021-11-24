Архангельск, , 21:34 — REGNUM За год своего существования ЦУР Архангельской области обработал более 48 тысяч сообщений и провел 70 социологических онлайн-исследований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра.

«А в чём проблема-то?» Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене…». Реж. Роберт Саакянц. 1984. СССР

ТОП-5 проблем, волнующих северян, возглавляет состояние дорог — по этой теме поступило 9 787 вопросов. Сферой ЖКХ в социальных сетях поинтересовались 9 460 человек, благоустройством — 7 237 северян. Также среди тем-лидеров остаются общественный транспорт и ТКО. По этой тематике специалисты ЦУР обработали 4 066 и 3 383 обращения соответственно. На пятом месте по числу обращений — вопросы, связанные с ковидом.

«В период пандемии в приоритете работы наших аналитиков выявление сообщений о торговле поддельными QR-кодами. Это помогает защитить людей от мошенников, потому что уголовная ответственность грозит не только тем, кто их продаёт, но и тем, кто покупает», — заявил руководитель ЦУР Олег Вокуев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным архангельского ЦУР, наибольшую активность в социальных сетях проявляют жители областного центра, Северодвинска и Котласа.