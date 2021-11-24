Белград, , 21:41 — REGNUM Этнический албанец Шаип Камбери, депутат Народной скупщины Сербии, 24 ноября выступил перед другими депутатами с речью, посвященной праву албанцев на открытое использование национальных символов — флага и гимна.

Албанский бандит Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик осудил акты вандализма в отношении албанского флага и задал вопрос: «Почему албанцы из Прешевской долины, которые живут в Сербии, не могут свободно, публично и официально использовать свой национальный символ, который представляет часть фундамента их идентичности?»

Политик подчеркнул, что албанский гимн (который на албанском языке называется гимн флага) призывает албанцев защищать свой флаг и процитировал строки гимна:

«Сам Господь сказал, что некоторые нации на Земле перестают существовать, но Албания будет жить, за неё, за Албанию ведём мы войну!»

Камбери представляет албанцев из Прешевской долины, проживающих на юге Сербии.

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