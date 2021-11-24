За Албанию ведём мы войну! — в Народной скупщине Сербии выступил албанец
Белград, 24 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Этнический албанец Шаип Камбери, депутат Народной скупщины Сербии, 24 ноября выступил перед другими депутатами с речью, посвященной праву албанцев на открытое использование национальных символов — флага и гимна.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик осудил акты вандализма в отношении албанского флага и задал вопрос: «Почему албанцы из Прешевской долины, которые живут в Сербии, не могут свободно, публично и официально использовать свой национальный символ, который представляет часть фундамента их идентичности?»
Политик подчеркнул, что албанский гимн (который на албанском языке называется гимн флага) призывает албанцев защищать свой флаг, и процитировал строки гимна:
Камбери представляет албанцев из Прешевской долины, проживающих на юге Сербии.