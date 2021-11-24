Прага, , 21:31 — REGNUM Чешская студия Bohemia Interactive выпустила обновление 1.15 к онлайн-игре DayZ. Об этом 24 ноября сообщает портал DSOGaming.

Компьютерная игра DayZ

В игре, в частности, появились два варианта винтовки AUR AX (AUG А3), новый охотничий жилет и новый персонаж. Авторы игры отметили, что владельцы серверов получили инструменты, которые избавят их от необходимости напрямую изменять файлы DayZ. Разработчики выложили в сеть трейлер обновления.

Напомним, DayZ — это многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с элементами выживания. В основу игры легла модификация к игре Arma 2, автором которой является геймдизайнер Дин Холл. Разработка DayZ началась ещё в 2021 году, полноценный релиз состоялся 13 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Icarus от создателя DayZ не выйдет в намеченный срок