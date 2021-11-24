Рим, 24 ноября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. С 6 декабря 2021 года по 15 января 2022 года в Италии в экспериментальном режиме будут введены так называемые антикоронавирусные «суперсертификаты», такое решение было принято на заседании правительства в среду, 24 ноября.

Италия

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Получить документ смогут те, кто привился от коронавируса или переболел, но не те, кто сдают тесты для получения «обычного» сертификата.

Обладатели «обычного» сертификата, то есть непривитые, не болевшие и не зараженные граждане лишатся части возможностей, в том числе — ходить в рестораны, на дискотеки, посещать публичные церемонии.

По данным на24ноября, в Италии умерли133 415человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на85(днем ранее — на83). Число подтвержденных носителей выросло на12 448(днем ранее — на10 047). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 954 585— более8% населения страны. В настоящее время заражены159 317человек (на4807больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 500 931человек — 75,55% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.