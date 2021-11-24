Москва, , 21:28 — REGNUM Россия в сентябре вышла на первое место в мире по объёмам добычи нефти, опередив по этому показателю США. Соответствующие данные приводит 24 ноября Росстат.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, средний объём добычи нефть в России в сентябре увеличился до 10,73 млн баррелей в сутки с 10,40 млн баррелей в августе и 10,45 млн баррелей в июле.

Для сравнения, среднесуточная добыча нефти в США в сентябре составила 10,72 млн баррелей, в августе — 11,14 млн баррелей, в июле — 11,31 млн баррелей.

В Саудовской Аравии данные показатель в сентябре составил 9,67 млн баррелей в сутки, в августе — 9,56 млн баррелей, в июле — 9,47 млн баррелей.

Всего за январь-сентябрь текущего года в Россия добыто 387,8 млн тонн нефти, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в сентябре добыча составила 44,1 млн тонн, увеличившись на 8,1% в годовом выражении.