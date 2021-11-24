Тюмень, , 21:28 — REGNUM В Тюмени в отношении мастера дистанции инженерных сооружений Свердловской дирекции филиала ОАО «Российские железные дороги» возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Надпись РЖД на вагоне Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Установлено, что мастер в период с июля по октябрь 2021 года получил от подчинённого работника взятку в сумме 84 500 рублей за сокрытие факта его отсутствия на рабочем месте в течение пяти месяцев путём внесения в табели заведомо ложных сведений.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение лично должностным лицом взятки»). В адрес руководства железной дороги готовится представление об усилении ведомственного контроля за работой подчинённых.