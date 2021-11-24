Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Авиасообщение с Мэкэле — столицей эфиопского штата Тыграй — возобновлено авиаслужбой ООН, сообщил 24 ноября журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Sudan Envoy Вертолет ООН

Представитель ООН заявил, что приостановленные с 22 октября полёты в Тыграй возобновлены. Это позволило ООН провести ротацию персонала, кроме того, миссия ООН пополнила запас наличных денег.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, между ООН и Аддис-Абебой в начале ноября возникла дипломатическая напряжённость: власти Эфиопии потребовали высылки некоторых миссионеров из страны.