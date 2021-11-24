Архангельск, 24 ноября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В 2021 году объемы незаконно вырубленной древесины в Архангельской области сократились на 26%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Лес

«Объем незаконно вырубленной древесины по сравнению с прошлым годом сократился на 26 процентов — с 8,5 тысячи до 6,3 тысячи кубометров. Этого показателя удалось достигнуть в первую очередь за счет увеличения числа патрулирований лесного фонда», — уточнили в ведомстве.

По данным правительства, в текущем году при проведении совместных мероприятий с РУ ФСБ по Архангельской области министерству удалось предотвратить ущерб лесному фонду на сумму свыше 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область оказалась в лидерах по незаконным рубкам.